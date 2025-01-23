Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel kapısına mühür vuruldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel faciası tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Kartalkaya’da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilerek mühür konuldu. Öte yandan gün içerisinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı belirtildi.
Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.
Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.