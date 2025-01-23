Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel kapısına mühür vuruldu

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.



