Gümüşhane'de heyelan: Mahalle yolu ulaşıma kapatıldı

Özdemir, heyelanlı alan hakkında bilgilendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Gümüşhane'den Torul merkeze giriş kısmında derin bir kavşak var. O kavşakta kaya parçaları yola düştü. Aynı zamanda Karayollarının yaptığı duvarın üstünde kayalar birikti. Tedbir maksatlı yolu kapattık. İş makineleri ile taşlar temizlenerek, yol en kısa sürede ulaşıma açılacak."







