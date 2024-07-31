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Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

18:44 - 31/07/2024 Çarşamba

Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak suikastla şehit edilmesinin ardından yurdun birçok noktasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi.


Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze nemazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp, dua edildi.



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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Siirt'teki Hacı Fethi Serin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.


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Bayburt

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Sivas Kale Camii

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Mersin Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.


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Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Çorum

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Kayseri'de Hunat Camii

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Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi

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Adıyaman

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Trabzon

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Tekirdağ

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Karabük

#İsmail Haniye
#Hamas
#Cenaze namazı
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