Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi.





Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze nemazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.