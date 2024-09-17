Hatay'da 6 Şubat depremlerinin Ölü Deniz Fay Zonu'na etkisi inceleniyor: 7 ve üzerinde deprem üretebilir! Türkiye deprem haritası değişecek

İncelemelerinin hafta boyunca süreceğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:





"Hacıpaşa Fayı üzerinde açtığımız iki hendekte şunu gördük; Ölü Deniz Fayı geçmişte yüzeye çıkarak can ve mal kaybına neden olmuş, fayın çok yakın zamanda kırılmadığını ve büyük olasılıkla 1800'lü yıllara denk gelen bir tarihte büyük bir deprem ürettiğini tahmin ediyoruz. Bunu saptamak için hendeklerden örnekler alıyoruz. Onların analiz sonuçlarına göre son depremi ne zaman yaptığını ve o süreden sonra ne kadar bir zaman geçtiğini öğrenmiş olacağız."