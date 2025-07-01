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Hatay'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

07:421/07/2025, Salı
AA
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de gece boyunca devam eden çalışmalara destek vermeye başladı.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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