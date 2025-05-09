Hatay'daki dağ ceylanı merkezi, "gazella gazella" türünün neslini koruyor

Çalışmaların, bölgedeki popülasyonun artmasını sağladığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:





"Dağ ceylanları, dünyada sayıları çok ciddi manada azalmış, nesli tehlike altındaki narin bir tür. Bölgede 2013'te 235 olan birey sayısı 2024'teki son envanter çalışmasında 1504 olarak kayıtlara geçti. Ceylanlar il ve il dışından birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Merkeze gelenler dağ ceylanlarını kendi yaşam alanlarında, doğal ortamında görme imkanı buluyor. Bu açıdan merkezimize ciddi sayıda ziyaretçi geliyor."