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Hayrete düşüren görüntü: Kaza yaptıkları araçtakilere korku dolu anlar yaşattılar

Hayrete düşüren görüntü: Kaza yaptıkları araçtakilere korku dolu anlar yaşattılar

13:077/06/2025, Cumartesi
IHA
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Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar. 

İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.

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