Her yıl mart ayında geliyordu bu yıl yaşanmayacak: Kocakarı soğukları bu yıl yok

Köse, gözleme dayalı bu tahminlerin bilimsel metotlarla yapılan tahminler kadar kesin sonuç vermese de o dönemde oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Halk, ekimini, dikimini, hasadını bu tahminlere göre yürütmüş, iklim şartlarının verdiği olumsuz sonuçlardan azami derecede etkilenmemeye çalışmıştır. Atalarımızın gözlemlerine göre, mart ayının ilk 8 günündeki hava durumuna bakılarak o yıla ait hava tahmini yapılırmış. Bu 8 ay tarım işlerinin yapıldığı dönemdir, mart ile ekim ayları arası. Mart ayı birinci ay kabul edilir ve her gün bir aya denk gelir. Unutulmaya yüz tutan bu kültür mirasımızın yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Elimden geldiğince ben de bunu gündeme getirerek gelecek nesillere aktarılması için emek harcıyorum."