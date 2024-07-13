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Heyelan aracı Tortum Çayı'na sürükledi: Üç kişi kurtuldu anne öldü çocuğu kayboldu

23:54 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:54 - 13/07/2024 Cumartesi
DHA

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Tortum ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafifi ticari araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

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Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 

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AFAD'a bağlı dalgıç ekipler aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaşırken, çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR


Öte yandan, Erzurum'un Uzundere ilçesi ile köylerinde de sağanak sele neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ahırları su bastı, menfezler tahrip oldu. 

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Dere yataklarını çamur kaplarken, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere ilçe belediyesi, başta Tortum Çayı ve derelerde temizleme çalışması başlattı. 

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#Erzurum
#Tortum Çayı
#Heyelan
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