İki bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla pek çok yapı günümüze kazandırılırken, yapıların sunduğu görsellik hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf severlerin beğenisini topluyor.