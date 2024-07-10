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İki bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu

12:49 - 10/07/2024 Çarşamba
IHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yaz mevsiminde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu Galaksisiyle süslendi. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflar ve videolar antik kentte görsel şölen oluşturdu.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kendine hayran bırakan Aigai Antik Kenti fotoğraf tutkunlarına da unutulmaz kareler veriyor. 

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla pek çok yapı günümüze kazandırılırken, yapıların sunduğu görsellik hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf severlerin beğenisini topluyor.

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Kent merkezinden ve şehrin ışıklarından uzak noktada bulunan Aigai Antik Kenti özellikle Samanyolu Galaksisini fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunları için adeta görsel şölen sunuyor. 

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Aigai Antik Kenti'ndeki antik tiyatronun vomitoryumu ile Samanyolu Galaksisi fotoğraflandı.

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Bir çok fotoğraf karesiyle oluşturulan timelapse tekniğiyle de yıldızların hareketi görüntülendi.

#Manisa
#Yunusemre
#Aigai Antik Kenti
#Samanyolu Galaksisi
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