TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İşte il il nüfus oranları...
Adana
2 milyon 280 bin 484
2 milyon 270 bin 298 (2023 yılı nüfusu)
Adıyaman
611 bin 37
604 bin 978 (2023 yılı nüfusu)
Afyonkarahisar
750 bin 193
751 bin 344 (2023 yılı nüfusu)
Ağrı
499 bin 801
511 bin 238 (2023 yılı nüfusu)
Amasya
342 bin 378
339 bin 529 (2023 yılı nüfusu)
Ankara
5 milyon 864 bin 49
5 milyon 803 bin 482 (2023 yılı nüfusu)
Antalya
2 milyon 722 bin 103
2 milyon 696 bin 249 (2023 yılı nüfusu)
Artvin
169 bin 280
172 bin 356 (2023 yılı nüfusu)
Aydın
1 milyon 165 bin 943
1 milyon 161 bin 702 (2023 yılı nüfusu)
Balıkesir
1 milyon 276 bin 96
1 milyon 273 bin 519 (2023 yılı nüfusu)
Bilecik
228 bin 495
228 bin 58 (2023 yılı nüfusu)
Bingöl
283 bin 276
285 bin 655 (2023 yılı nüfusu)
Bitlis
359 bin 808
359 bin 747 (2023 yılı nüfusu)
Bolu
326 bin 409
324 bin 789 (2023 yılı nüfusu)
Burdur
275 bin 826
277 bin 452 (2023 yılı nüfusu)
Bursa
3 milyon 238 bin 618
3 milyon 214 bin 571 (2023 yılı nüfusu)
Çanakkale
568 bin 966
570 bin 499 (2023 yılı nüfusu)
Çankırı
199 bin 981
205 bin 501 (2023 yılı nüfusu)
Çorum
521 bin 335
528 bin 351 (2023 yılı nüfusu)
Denizli
1 milyon 61 bin 371
1 milyon 59 bin 82 (2023 yılı nüfusu)
Diyarbakır
1 milyon 833 bin 684
1 milyon 818 bin 133 (2023 yılı nüfusu)
Edirne
421 bin 247
419 bin 913 (2023 yılı nüfusu)
Elazığ
603 bin 941
604 bin 411 (2023 yılı nüfusu)
Erzincan
241 bin 239
243 bin 399 (2023 yılı nüfusu)
Erzurum
745 bin 5
749 bin 993 (2023 yılı nüfusu)
Eskişehir
921 bin 630
915 bin 418 (2023 yılı nüfusu)
Gaziantep
2 milyon 193 bin 363
2 milyon 164 bin 134 (2023 yılı nüfusu)
Giresun
455 bin 922
461 bin 712 (2023 yılı nüfusu)
Gümüşhane
142 bin 617
148 bin 539 (2023 yılı nüfusu)
Hakkari
282 bin 191
287 bin 625 (2023 yılı nüfusu)
Hatay
1 milyon 562 bin 185
1 milyon 544 bin 640 (2023 yılı nüfusu)
Isparta
446 bin 409
449 bin 777 (2023 yılı nüfusu)
Mersin
1 milyon 954 bin 279
1 milyon 938 bin 389 (2023 yılı nüfusu)
İstanbul
15 milyon 701 bin 602
15 milyon 655 bin 924 (2023 yılı nüfusu)
İzmir
4 milyon 493 bin 242
4 milyon 479 bin 525 (2023 yılı nüfusu)
Kars
272 bin 300
278 bin 335 (2023 yılı nüfusu)
Kastamonu
381 bin 991
388 bin 990 (2023 yılı nüfusu)
Kayseri
1 milyon 452 bin 458
1 milyon 445 bin 683 (2023 yılı nüfusu)
Kırklareli
379 bin 031
377 bin 156 (2023 yılı nüfusu)
Kırşehir
244 bin 546
247 bin 179 (2023 yılı nüfusu)
Kocaeli
2 milyon 130 bin 6
2 milyon 102 bin 907 (2023 yılı nüfusu)
Konya
2 milyon 330 bin 24
2 milyon 320 bin 241
Kütahya
571 bin 78
575 bin 674 (2023 yılı nüfusu)
Malatya
750 bin 491
742 bin 725 (2023 yılı nüfusu)
Manisa
1 milyon 475 bin 353
1 milyon 475 bin 716 (2023 yılı nüfusu)
Kahramanmaraş
1 milyon 134 bin 105
1 milyon 116 bin 618 (2023 yılı nüfusu)
Mardin
895 bin 911
888 bin 874 (2023 yılı nüfusu)
Muğla
1 milyon 81 bin 867
1 milyon 66 bin 736 (2023 yılı nüfusu)
Muş
392 bin 301
399 bin 879 (2023 yılı nüfusu)
Nevşehir
317 bin 952
315 bin 994 (2023 yılı nüfusu)
Niğde
372 bin 708
377 bin 80 (2023 yılı nüfusu)
Ordu
770 bin 711
775 bin 800 (2023 yılı nüfusu)
Rize
346 bin 977
350 bin 506 (2023 yılı nüfusu)
Sakarya
1 milyon 110 bin 735
1 milyon 98 bin 115 (2023 yılı nüfusu)
Samsun
1 milyon 382 bin 376
1 milyon 377 bin 546 (2023 yılı nüfusu)
Siirt
336 bin 453
347 bin 412 (2023 yılı nüfusu)
Sinop
226 bin 957
229 bin 716 (2023 yılı nüfusu)
Sivas
637 bin 7
650 bin 401 (2023 yılı nüfusu)
Tekirdağ
1 milyon 187 bin 162
1 milyon 167 bin 59 (2023 yılı nüfusu)
Tokat
612 bin 674
606 bin 934 (2023 yılı nüfusu)
Trabzon
822 bin 270
824 bin 352 (2023 yılı nüfusu)
Tunceli
86 bin 612
89 bin 317 (2023 yılı nüfusu)
Şanlıurfa
2 milyon 237 bin 745
2 milyon 213 bin 964 (2023 yılı nüfusu)
Uşak
375 bin 310
377 bin 1 (2023 yılı nüfusu)
Van
1 milyon 118 bin 87
1 milyon 127 bin 612 (2023 yılı nüfusu)
Yozgat
413 bin 161
420 bin 699 (2023 yılı nüfusu)
Zonguldak
586 bin 802
591 bin 492 (2023 yılı nüfusu)
Aksaray
439 bin 474
438 bin 504 (2023 yılı nüfusu)
Bayburt
83 bin 676
86 bin 47 (2023 yılı nüfusu)
Karaman
262 bin 791
263 bin 960 (2023 yılı nüfusu)
Kırıkkale
283 bin 53
285 bin 744 (2023 yılı nüfusu)
Batman
654 bin 528
647 bin 205 (2023 yılı nüfusu)
Şırnak
570 bin 826
570 bin 745 (2023 yılı nüfusu)
Bartın
206 bin 715
207 bin 238 (2023 yılı nüfusu)
Ardahan
91 bin 354
92 bin 819 (2023 yılı nüfusu)
Iğdır
206 bin 857
209 bin 738 (2023 yılı nüfusu)
Yalova
307 bin 882
304 bin 780 (2023 yılı nüfusu)
Karabük
250 bin 478
255 bin 242 (2023 yılı nüfusu)
Kilis
156 bin 739
155 bin 179 (2023 yılı nüfusu)
Osmaniye
561 bin 61
557 bin 666 (2023 yılı nüfusu)
Düzce
412 bin 344
409 bin 865 (2023 yılı nüfusu)