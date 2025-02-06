TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İşte il il nüfus oranları...

1 /81 Adana

2 milyon 280 bin 484

2 milyon 270 bin 298 (2023 yılı nüfusu)

2 /81 Adıyaman

611 bin 37

604 bin 978 (2023 yılı nüfusu)

3 /81 Afyonkarahisar

750 bin 193

751 bin 344 (2023 yılı nüfusu)

4 /81 Ağrı

499 bin 801

511 bin 238 (2023 yılı nüfusu)

5 /81 Amasya

342 bin 378

339 bin 529 (2023 yılı nüfusu)

6 /81 Ankara

5 milyon 864 bin 49

5 milyon 803 bin 482 (2023 yılı nüfusu)

7 /81 Antalya

2 milyon 722 bin 103

2 milyon 696 bin 249 (2023 yılı nüfusu)

8 /81 Artvin

169 bin 280

172 bin 356 (2023 yılı nüfusu)

9 /81 Aydın

1 milyon 165 bin 943

1 milyon 161 bin 702 (2023 yılı nüfusu)

10 /81 Balıkesir

1 milyon 276 bin 96

1 milyon 273 bin 519 (2023 yılı nüfusu)

11 /81 Bilecik

228 bin 495

228 bin 58 (2023 yılı nüfusu)

12 /81 Bingöl

283 bin 276

285 bin 655 (2023 yılı nüfusu)

13 /81 Bitlis

359 bin 808

359 bin 747 (2023 yılı nüfusu)

14 /81 Bolu

326 bin 409

324 bin 789 (2023 yılı nüfusu)

15 /81 Burdur

275 bin 826

277 bin 452 (2023 yılı nüfusu)

16 /81 Bursa

3 milyon 238 bin 618

3 milyon 214 bin 571 (2023 yılı nüfusu)

17 /81 Çanakkale

568 bin 966

570 bin 499 (2023 yılı nüfusu)

18 /81 Çankırı

199 bin 981

205 bin 501 (2023 yılı nüfusu)

19 /81 Çorum

521 bin 335

528 bin 351 (2023 yılı nüfusu)

20 /81 Denizli

1 milyon 61 bin 371

1 milyon 59 bin 82 (2023 yılı nüfusu)

21 /81 Diyarbakır

1 milyon 833 bin 684

1 milyon 818 bin 133 (2023 yılı nüfusu)

22 /81 Edirne

421 bin 247

419 bin 913 (2023 yılı nüfusu)

23 /81 Elazığ

603 bin 941

604 bin 411 (2023 yılı nüfusu)

24 /81 Erzincan

241 bin 239

243 bin 399 (2023 yılı nüfusu)

25 /81 Erzurum

745 bin 5

749 bin 993 (2023 yılı nüfusu)

26 /81 Eskişehir

921 bin 630

915 bin 418 (2023 yılı nüfusu)

27 /81 Gaziantep

2 milyon 193 bin 363

2 milyon 164 bin 134 (2023 yılı nüfusu)

28 /81 Giresun

455 bin 922

461 bin 712 (2023 yılı nüfusu)

29 /81 Gümüşhane

142 bin 617

148 bin 539 (2023 yılı nüfusu)

30 /81 Hakkari

282 bin 191

287 bin 625 (2023 yılı nüfusu)

31 /81 Hatay

1 milyon 562 bin 185

1 milyon 544 bin 640 (2023 yılı nüfusu)

32 /81 Isparta

446 bin 409

449 bin 777 (2023 yılı nüfusu)

33 /81 Mersin

1 milyon 954 bin 279

1 milyon 938 bin 389 (2023 yılı nüfusu)

34 /81 İstanbul

15 milyon 701 bin 602

15 milyon 655 bin 924 (2023 yılı nüfusu)

35 /81 İzmir

4 milyon 493 bin 242

4 milyon 479 bin 525 (2023 yılı nüfusu)

36 /81 Kars

272 bin 300

278 bin 335 (2023 yılı nüfusu)

37 /81 Kastamonu

381 bin 991

388 bin 990 (2023 yılı nüfusu)

38 /81 Kayseri

1 milyon 452 bin 458

1 milyon 445 bin 683 (2023 yılı nüfusu)

39 /81 Kırklareli

379 bin 031

377 bin 156 (2023 yılı nüfusu)

40 /81 Kırşehir

244 bin 546

247 bin 179 (2023 yılı nüfusu)

41 /81 Kocaeli

2 milyon 130 bin 6

2 milyon 102 bin 907 (2023 yılı nüfusu)

42 /81 Konya

2 milyon 330 bin 24

2 milyon 320 bin 241

43 /81 Kütahya

571 bin 78

575 bin 674 (2023 yılı nüfusu)

44 /81 Malatya

750 bin 491

742 bin 725 (2023 yılı nüfusu)

45 /81 Manisa

1 milyon 475 bin 353

1 milyon 475 bin 716 (2023 yılı nüfusu)

46 /81 Kahramanmaraş

1 milyon 134 bin 105

1 milyon 116 bin 618 (2023 yılı nüfusu)

47 /81 Mardin

895 bin 911

888 bin 874 (2023 yılı nüfusu)

48 /81 Muğla

1 milyon 81 bin 867

1 milyon 66 bin 736 (2023 yılı nüfusu)

49 /81 Muş

392 bin 301

399 bin 879 (2023 yılı nüfusu)

50 /81 Nevşehir

317 bin 952

315 bin 994 (2023 yılı nüfusu)

51 /81 Niğde

372 bin 708

377 bin 80 (2023 yılı nüfusu)

52 /81 Ordu

770 bin 711

775 bin 800 (2023 yılı nüfusu)

53 /81 Rize

346 bin 977

350 bin 506 (2023 yılı nüfusu)

54 /81 Sakarya

1 milyon 110 bin 735

1 milyon 98 bin 115 (2023 yılı nüfusu)

55 /81 Samsun

1 milyon 382 bin 376

1 milyon 377 bin 546 (2023 yılı nüfusu)

56 /81 Siirt

336 bin 453

347 bin 412 (2023 yılı nüfusu)

57 /81 Sinop

226 bin 957

229 bin 716 (2023 yılı nüfusu)

58 /81 Sivas

637 bin 7

650 bin 401 (2023 yılı nüfusu)

59 /81 Tekirdağ

1 milyon 187 bin 162

1 milyon 167 bin 59 (2023 yılı nüfusu)

60 /81 Tokat

612 bin 674

606 bin 934 (2023 yılı nüfusu)

61 /81 Trabzon

822 bin 270

824 bin 352 (2023 yılı nüfusu)

62 /81 Tunceli

86 bin 612

89 bin 317 (2023 yılı nüfusu)

63 /81 Şanlıurfa

2 milyon 237 bin 745

2 milyon 213 bin 964 (2023 yılı nüfusu)

64 /81 Uşak

375 bin 310

377 bin 1 (2023 yılı nüfusu)

65 /81 Van

1 milyon 118 bin 87

1 milyon 127 bin 612 (2023 yılı nüfusu)

66 /81 Yozgat

413 bin 161

420 bin 699 (2023 yılı nüfusu)

67 /81 Zonguldak

586 bin 802

591 bin 492 (2023 yılı nüfusu)

68 /81 Aksaray

439 bin 474

438 bin 504 (2023 yılı nüfusu)

69 /81 Bayburt

83 bin 676

86 bin 47 (2023 yılı nüfusu)

70 /81 Karaman

262 bin 791

263 bin 960 (2023 yılı nüfusu)

71 /81 Kırıkkale

283 bin 53

285 bin 744 (2023 yılı nüfusu)

72 /81 Batman

654 bin 528

647 bin 205 (2023 yılı nüfusu)

73 /81 Şırnak

570 bin 826

570 bin 745 (2023 yılı nüfusu)

74 /81 Bartın

206 bin 715

207 bin 238 (2023 yılı nüfusu)

75 /81 Ardahan

91 bin 354

92 bin 819 (2023 yılı nüfusu)

76 /81 Iğdır

206 bin 857

209 bin 738 (2023 yılı nüfusu)

77 /81 Yalova

307 bin 882

304 bin 780 (2023 yılı nüfusu)

78 /81 Karabük

250 bin 478

255 bin 242 (2023 yılı nüfusu)

79 /81 Kilis

156 bin 739

155 bin 179 (2023 yılı nüfusu)

80 /81 Osmaniye

561 bin 61

557 bin 666 (2023 yılı nüfusu)