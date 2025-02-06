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Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus sayısı

Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus sayısı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:256/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İşte il il nüfus oranları...

Adana


2 milyon 280 bin 484


2 milyon 270 bin 298 (2023 yılı nüfusu)

Adıyaman


611 bin 37


604 bin 978 (2023 yılı nüfusu) 

Afyonkarahisar


750 bin 193


751 bin 344 (2023 yılı nüfusu) 

Ağrı


499 bin 801


511 bin 238 (2023 yılı nüfusu)

Amasya


342 bin 378


339 bin 529 (2023 yılı nüfusu) 

Ankara


5 milyon 864 bin 49


5 milyon 803 bin 482 (2023 yılı nüfusu) 

Antalya


2 milyon 722 bin 103


2 milyon 696 bin 249 (2023 yılı nüfusu) 

Artvin


169 bin 280


172 bin 356 (2023 yılı nüfusu) 

Aydın


1 milyon 165 bin 943


1 milyon 161 bin 702 (2023 yılı nüfusu) 

Balıkesir


1 milyon 276 bin 96


1 milyon 273 bin 519 (2023 yılı nüfusu) 

Bilecik


228 bin 495


 228 bin 58 (2023 yılı nüfusu) 

Bingöl


283 bin 276


285 bin 655 (2023 yılı nüfusu) 

Bitlis


359 bin 808


359 bin 747 (2023 yılı nüfusu) 

Bolu


326 bin 409


324 bin 789 (2023 yılı nüfusu) 

Burdur


275 bin 826


277 bin 452 (2023 yılı nüfusu) 

Bursa


3 milyon 238 bin 618


3 milyon 214 bin 571 (2023 yılı nüfusu) 

Çanakkale


568 bin 966


570 bin 499 (2023 yılı nüfusu) 

Çankırı


199 bin 981


205 bin 501 (2023 yılı nüfusu) 

Çorum


521 bin 335


528 bin 351 (2023 yılı nüfusu) 

Denizli


1 milyon 61 bin 371


1 milyon 59 bin 82 (2023 yılı nüfusu) 

Diyarbakır


1 milyon 833 bin 684


1 milyon 818 bin 133 (2023 yılı nüfusu) 

Edirne


421 bin 247


419 bin 913 (2023 yılı nüfusu) 

Elazığ


603 bin 941


604 bin 411 (2023 yılı nüfusu)

Erzincan


241 bin 239


243 bin 399 (2023 yılı nüfusu) 

Erzurum


745 bin 5


749 bin 993 (2023 yılı nüfusu) 

Eskişehir


921 bin 630


915 bin 418 (2023 yılı nüfusu) 

Gaziantep


2 milyon 193 bin 363


2 milyon 164 bin 134 (2023 yılı nüfusu) 

Giresun


455 bin 922


461 bin 712 (2023 yılı nüfusu) 

Gümüşhane


142 bin 617


148 bin 539 (2023 yılı nüfusu) 

Hakkari


282 bin 191


287 bin 625 (2023 yılı nüfusu)

Hatay


1 milyon 562 bin 185


1 milyon 544 bin 640 (2023 yılı nüfusu) 

Isparta


446 bin 409


449 bin 777 (2023 yılı nüfusu) 

Mersin


1 milyon 954 bin 279


1 milyon 938 bin 389 (2023 yılı nüfusu) 

İstanbul


15 milyon 701 bin 602


15 milyon 655 bin 924 (2023 yılı nüfusu)

İzmir


4 milyon 493 bin 242


4 milyon 479 bin 525 (2023 yılı nüfusu)

Kars


272 bin 300


278 bin 335 (2023 yılı nüfusu) 

Kastamonu


381 bin 991


388 bin 990 (2023 yılı nüfusu) 

Kayseri


1 milyon 452 bin 458


1 milyon 445 bin 683 (2023 yılı nüfusu) 

Kırklareli


379 bin 031


377 bin 156 (2023 yılı nüfusu) 

Kırşehir


244 bin 546


247 bin 179 (2023 yılı nüfusu) 

Kocaeli


2 milyon 130 bin 6


2 milyon 102 bin 907 (2023 yılı nüfusu) 

Konya


2 milyon 330 bin 24


2 milyon 320 bin 241 

Kütahya


571 bin 78


575 bin 674 (2023 yılı nüfusu) 

Malatya


750 bin 491


742 bin 725  (2023 yılı nüfusu) 

Manisa


1 milyon 475 bin 353


1 milyon 475 bin 716 (2023 yılı nüfusu) 

Kahramanmaraş


1 milyon 134 bin 105


1 milyon 116 bin 618 (2023 yılı nüfusu) 

Mardin


895 bin 911


888 bin 874 (2023 yılı nüfusu) 

Muğla


1 milyon 81 bin 867


1 milyon 66 bin 736 (2023 yılı nüfusu) 

Muş


392 bin 301


399 bin 879 (2023 yılı nüfusu) 

Nevşehir


317 bin 952


315 bin 994 (2023 yılı nüfusu) 

Niğde


372 bin 708


377 bin 80 (2023 yılı nüfusu) 

Ordu


770 bin 711


775 bin 800 (2023 yılı nüfusu) 

Rize


346 bin 977


350 bin 506 (2023 yılı nüfusu) 

Sakarya


1 milyon 110 bin 735


1 milyon 98 bin 115 (2023 yılı nüfusu) 

Samsun


1 milyon 382 bin 376


1 milyon 377 bin 546 (2023 yılı nüfusu) 

Siirt


336 bin 453


347 bin 412 (2023 yılı nüfusu) 

Sinop


226 bin 957


229 bin 716 (2023 yılı nüfusu) 

Sivas


637 bin 7


650 bin 401 (2023 yılı nüfusu) 

Tekirdağ


1 milyon 187 bin 162


1 milyon 167 bin 59 (2023 yılı nüfusu) 

Tokat


612 bin 674


606 bin 934 (2023 yılı nüfusu) 

Trabzon


822 bin 270


824 bin 352 (2023 yılı nüfusu) 

Tunceli


86 bin 612


89 bin 317 (2023 yılı nüfusu) 

Şanlıurfa


2 milyon 237 bin 745


2 milyon 213 bin 964 (2023 yılı nüfusu) 

Uşak


375 bin 310


377 bin 1 (2023 yılı nüfusu) 

Van


1 milyon 118 bin 87


1 milyon 127 bin 612 (2023 yılı nüfusu) 

Yozgat


413 bin 161


420 bin 699 (2023 yılı nüfusu) 

Zonguldak


586 bin 802


591 bin 492 (2023 yılı nüfusu) 

Aksaray


439 bin 474


438 bin 504 (2023 yılı nüfusu) 

Bayburt


83 bin 676


86 bin 47 (2023 yılı nüfusu) 

Karaman


262 bin 791


263 bin 960 (2023 yılı nüfusu) 

Kırıkkale


283 bin 53


285 bin 744 (2023 yılı nüfusu) 

Batman


654 bin 528


647 bin 205 (2023 yılı nüfusu) 

Şırnak


570 bin 826


570 bin 745 (2023 yılı nüfusu) 

Bartın


206 bin 715


207 bin 238 (2023 yılı nüfusu) 

Ardahan


91 bin 354


92 bin 819 (2023 yılı nüfusu) 

Iğdır


206 bin 857


 209 bin 738 (2023 yılı nüfusu) 

Yalova


307 bin 882


304 bin 780 (2023 yılı nüfusu) 

Karabük


250 bin 478


255 bin 242 (2023 yılı nüfusu) 

Kilis


156 bin 739


155 bin 179 (2023 yılı nüfusu) 

Osmaniye


561 bin 61


557 bin 666 (2023 yılı nüfusu) 

Düzce


412 bin 344


409 bin 865 (2023 yılı nüfusu) 

#Türkiye
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#İstanbul
#Ankara

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