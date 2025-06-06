Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
İskenderun'da depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'na yeni yuvalarında girdi

İskenderun'da depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'na yeni yuvalarında girdi

12:496/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
<p></p>

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında geçiriyor.

 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor. 

Düğünyurdu Mahallesi'ndeki konutlara taşınanlardan 70 yaşındaki Hatice Kural, AA muhabirine, depremde İskenderun'daki evinin hasar görmesi nedeniyle Isparta'ya gittiğini söyledi.


Evin çıktığını öğrenince sevinçle çocuklarını arayıp memleketine döndüğünü dile getiren Kural, şöyle konuştu:


"Geldim evi gezdim, dört dörtlüktü. Çok mutlu oldum, duygulandım. Allah'ıma çok şükür evime kavuştum. Çocuklarım ve torunlarım ziyarete gelecek, onlara tatlı yapacağım. 10 torunum var, daha Allah'tan ne isteyeyim. Bu bayram büyük ve coşkulu olacak."


Bu kapsamda TOKİ tarafından Cebike, Düğünyurdu ve Aşkarbeyli mahallelerinde yapımı tamamlanan 14 bin 331 konuttan oturuma hazır hale getirilen 3 bin 64'ünün anahtarları kurayla belirlenen hak sahiplerine verildi.


47 yaşındaki Hakan Bozkurt ise devletin kendilerine her türlü yardımı yaptığını anlattı.


Evinde sorun olmadığını belirten Bozkurt, "Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Tabii ki heyecan var, Kurban Bayramı'nı ailemizle evimizde geçiriyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

#iskenderun
#hatay
#toki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 LGS sınav giriş belgeleri e-okul.meb.gov.tr ekranı üzerinden yayınlandı