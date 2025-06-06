İskenderun'da depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'na yeni yuvalarında girdi

Düğünyurdu Mahallesi'ndeki konutlara taşınanlardan 70 yaşındaki Hatice Kural, AA muhabirine, depremde İskenderun'daki evinin hasar görmesi nedeniyle Isparta'ya gittiğini söyledi.





Evin çıktığını öğrenince sevinçle çocuklarını arayıp memleketine döndüğünü dile getiren Kural, şöyle konuştu:





"Geldim evi gezdim, dört dörtlüktü. Çok mutlu oldum, duygulandım. Allah'ıma çok şükür evime kavuştum. Çocuklarım ve torunlarım ziyarete gelecek, onlara tatlı yapacağım. 10 torunum var, daha Allah'tan ne isteyeyim. Bu bayram büyük ve coşkulu olacak."



