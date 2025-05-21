İSKİ, bugün İstanbul genelinde bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, bir ilçedeki 11 mahallede su kesintisi 8 saat sürecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, 21 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hangileri?

1 /5 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde saatler sürecek kesintiler olacak.

2 /5 Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak. İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

3 /5 Su kesintisi yapılacak mahalleler Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.



4 /5 Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.