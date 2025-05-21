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11 mahallede 8 saat boyunca su verilmeyecek: İSKİ'den su kesintisi uyarısı

11 mahallede 8 saat boyunca su verilmeyecek: İSKİ'den su kesintisi uyarısı

12:0421/05/2025, Çarşamba
AA
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İSKİ, bugün İstanbul genelinde bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, bir ilçedeki 11 mahallede su kesintisi 8 saat sürecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, 21 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hangileri?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde saatler sürecek kesintiler olacak.

Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak. İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Su kesintisi yapılacak mahalleler

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.


Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."



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