İsrail medyası Türkiye korkusunu yazdı: 'Türkler lafta kalmayacak'

Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin ardından yeni yönetimle ilişkilerini güçlendiren Türkiye, soykırımcı İsrail'de endişelere yol açtı. İsrail basını, bu korkuyu "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan olmayabilir; belki de bu bir eylem planıdır." ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.
Türkiye, son yıllarda Ortadoğu'da dengeleri değiştiren kilit bir aktör olarak dikkat çekiyor.
Esed rejimine karşı muhaliflere verdiği destekle tanınan Türkiye, rejimin düşmesinin ardından başlayan yeni dönemde Suriye'de en güvenilir dış güç olarak uluslararası arenada ön plana çıktı.
İsrail medyası, Türkiye'nin stratejik hamlelerinin artık göz ardı edilemeyeceğini vurgularken, artan etkisine karşı bir "yeni yol haritası" oluşturulması gerektiğini dile getiriyor.
"Erdoğan'ı ciddiye almanın vakti"
Makor Rishon'da yer alan analize göre, Türkiye’nin Ortadoğu’da artan etkisi, İsrail açısından kaygı verici.
Yerel bir kaynakta yer alan haberde, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almasının vakti geldiği belirtildi.
"Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa"
Erdoğan’ın Ayasofya’yı cami olarak yeniden açmasıyla başlayan bu sembolik adımların, Suriye’deki Emevi Camii ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile devam edebileceği fikri, İsrail’de derin endişelere yol açıyor.
Gazetede bu endişeye ilişkin "Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı." ifadelerine yer verildi.
"Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar"
İsrail yerel medyasına ait haberde şu ifadeler de öne çıktı:
2018’de bu uzak bir ihtimal, hatta gülünç görünüyordu.
Ama 2025’te Türkiye’nin Suriye’de ve Libya’da askeri varlığı var, Kıbrıs’ta İHA üssü var, ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir.
Galata'da Gazze buluşması
Yeni yılın ilk gününde Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla Galata Köprüsü'nde eylem düzenlendi
450 binden fazla katılımcı, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulundu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, kortejler eşliğinde Galata Köprüsü’ne yürüdü.