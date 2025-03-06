İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği

Faiz düştükçe yatırım artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Tekstil Fuarı'nda konuştu. Faizler geriledikçe yatırım iştahının da artığını belirten Bolat, "Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak" dedi.



