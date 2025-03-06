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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faiz düştükçe yatırım artıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Tekstil Fuarı'nda konuştu. Faizler geriledikçe yatırım iştahının da artığını belirten Bolat, "Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak" dedi.
İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı beklendiği gibi en çok İsrail’i rahatsız etti. İsrail medyası, olası ateşkesin Suriye’nin güç dinamiklerini değiştireceğini ve İsrail’in ülkedeki varlığına tehdit oluşturacağını yazdı. İsrail yönetimi ise Suriye’yi bölmek için çalışmalara başladı.
Solskjaer duvar ördü
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelmesiyle rakip kalede daha etkili olan Beşiktaş, asıl değişimi savunmada yaşıyor. Arka dörtlüde aynı isimler forma giyse de orta sahadaki değişim takım savunmasını adeta geçilmez hale getirdi. Siyah-beyazlılar ligin en az gol yiyen takımı konumuna geldi.