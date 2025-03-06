Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği

İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Faiz düştükçe yatırım artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Tekstil Fuarı'nda konuştu. Faizler geriledikçe yatırım iştahının da artığını belirten Bolat, "Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak" dedi.


İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı beklendiği gibi en çok İsrail’i rahatsız etti. İsrail medyası, olası ateşkesin Suriye’nin güç dinamiklerini değiştireceğini ve İsrail’in ülkedeki varlığına tehdit oluşturacağını yazdı. İsrail yönetimi ise Suriye’yi bölmek için çalışmalara başladı.


Solskjaer duvar ördü

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelmesiyle rakip kalede daha etkili olan Beşiktaş, asıl değişimi savunmada yaşıyor. Arka dörtlüde aynı isimler forma giyse de orta sahadaki değişim takım savunmasını adeta geçilmez hale getirdi. Siyah-beyazlılar ligin en az gol yiyen takımı konumuna geldi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?