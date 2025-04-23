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İstanbul açıklarındaki depremler Uşak'ı bile salladı

İstanbul açıklarındaki depremler Uşak'ı bile salladı

13:4223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
DHA
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<p>Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 12.49'da oldu.</p>
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 12.49'da oldu.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da hissedildi. Kısa süreli panik yaşanırken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremde, bu 4 ilde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

'KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK'

Deprem sırasında iş yerinde olduğunu ve panikle dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Kaplan, "Yaklaşık 5-6 dakika önce İzmir'de hissedilen depremden çok kötü sallandık. İş yerimiz yüksek katlı bir plazada. Bayağı şiddetli hissettik. Deprem merkezinin İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde olduğunu duyduk" dedi.

Depremin ardından bulunduğu binadan sokağa çıkan Kader Yıldız da "Deprem felaket hissedildi. Çok korktuk. Bundan önce İzmir'de yaşadığımız depremi yeniden yaşadık. Aşağı nasıl indiğimizi bilemiyoruz. Aileme internet bağlantısıyla ulaşabildim" diye konuştu.

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