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İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü

10:48 - 25/07/2024 Perşembe
DHA

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedince bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı.

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Yolcular panikle otobüsten dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

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#Arnavutköy
#Başakşehir
#İETT
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