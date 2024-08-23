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İstanbul Avcılar'da kuyumcuya silahlı saldırı: Kaldırımda yürürken vurulmaktan son anda kurtuldu

09:46 - 23/08/2024 Cuma
DHA

İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırı sırasında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor.

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Avcılar'daki olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 

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Kimliği belirlenemeyen iki kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu. 

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 

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Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki iş yerine toplam 7 adet merminin isabet ettiği görüldü.


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KENDİSİNİ YERE ATARAK SON ANDA KURTULDU


Motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olan, iş yerlerine silahla ateş ettiği esnada, kaldırımda yürüyen bir kişi kendisini yere atarak son anda kurtuldu. 

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Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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#İstanbul
#Avcılar
#Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
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