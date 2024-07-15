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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi sürüklendi

16:58 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen 'Oskano 35' isimli 178 metre uzunluğundaki gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin kurtarma römorkörleri ile kurtarılıyor.

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Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki 'Oskano 35' isimli 178 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi.

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Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen 'Oskano 35' isimli 178 metre uzunluğundaki gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin kurtarma römorkörleri ile kurtarılıyor.

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#İstanbul
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