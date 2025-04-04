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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

23:284/04/2025, الجمعة
DHA
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İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, TEM Otoyolu'nda sürücüler trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

#İstanbul
#İstanbul Boğazı
#Sis

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