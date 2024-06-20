İstanbul çıkan yangından 5 kişi mahsur kaldı: Geçen sen yine aynı evde yangın çıktı

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.
Daireden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Dairede yaşayan 4 kişilik aile dumanlar nedeniyle dışarıya çıkamayınca dairenin penceresine yöneldi.
Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk camda kurtarılmayı beklediler.
Bir süre yardım bekleyen aile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.
"Geçen sene yine aynı evde yangın çıktı"
Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.