İstanbul çıkan yangından 5 kişi mahsur kaldı: Geçen sen yine aynı evde yangın çıktı

"Geçen sene yine aynı evde yangın çıktı"

Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.