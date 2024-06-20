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İstanbul çıkan yangından 5 kişi mahsur kaldı: Geçen sen yine aynı evde yangın çıktı

10:12 - 20/06/2024 Perşembe
DHA
<p>Yangın, Sultançiftliği Mahallesi 163 Sokakta saat 07.45 sıralarından 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi.</p>
Yangın, Sultançiftliği Mahallesi 163 Sokakta saat 07.45 sıralarından 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

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Daireden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

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Dairede yaşayan 4 kişilik aile dumanlar nedeniyle dışarıya çıkamayınca dairenin penceresine yöneldi.

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Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk camda kurtarılmayı beklediler.

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Bir süre yardım bekleyen aile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

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Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

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"Geçen sene yine aynı evde yangın çıktı"

Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.

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#İstanbul
#Sultangazi
#Yangın
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