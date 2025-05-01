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İstanbul gece yarısı yangın paniği: 6 restoran alev alev yandı yaralılar var

İstanbul gece yarısı yangın paniği: 6 restoran alev alev yandı yaralılar var

08:171/05/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Şile'de restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 5 restorana sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası restoranlar kullanılamaz hale geldi.

Şile'deki yangın, saat 01.00 sıralarında Üvezli Mahallesi'nde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 5 restorana sıçradı. Alev alev yanan 6 restoranın gözlemeci olduğu öğrenilirken Şile, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'den gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın esnasında alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi ve 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Alev alev yanan 6 restoran, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"BEN EVDEYDİM KOMŞULAR ARADI BİZİ GELDİK"


Yangın çıkan restoran sahiplerinden Fuat Aytemiz, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun jandarmamız, itfaiyemiz hepsi buradalar gereği yapılıyor şu anda. Burası komple gözlemeci restoranı, gözleme işi yapıyoruz biz burada. Sanırım en alttaki dükkanda başlamış. Çalışan arkadaşlarımız var gece burada yatıyorlar. O fark etmiş Allahtan. Bende evdeydim, komşular aradılar bizi geldik." şeklinde konuştu.

"CAN KAYBI YOK AMA MADDİ ZARAR ÇOK FAZLA"


Bir diğer restoran sahibi Bedrettin Kaya, yangını görerek ihbarda bulunduğunu belirterek, “Yatmak üzereyken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımızda dükkanların alevler içinde yandığını gördük. Jandarma geldi ve yardımcı oldu. İtfaiyeyi aradık, onlar da geldi. Allah'a şükür can kaybı yok ama maddi zarar çok fazla. İnsanlar burada mağdur oldu. Emekleri, malları, dükkanları yandı gitti. Farklı bir yangındı. Can kaybı olmaması sevindirici ama 4 dükkan tamamen yandı, 2 dükkan ise ağır hasar gördü." dedi.

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