İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu: Bin 538 uçuş gerçekleştirilecek

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 538 uçuşun yapılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'ndan bayram tatili nedeniyle 242 bin 157 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

1 /11 İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu arife gününde de devam ediyor. Bugün başlayan 9 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlendi.

2 /11 Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle X-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu.

3 /11 İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor.

4 /11 Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 538 uçuşun planlandığını 242 bin 157 yolcuya hizmet verileceğini açıkladı.

5 /11 BİLET TALEBİ ARTTI, HAVAYOLLARI EK SEFERLER DÜZENLİYOR

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri de ek seferler düzenliyor.

6 /11 Bu kapsamda 28 Mart-6 Nisan arasında Türk Hava Yolları (THY) 395, AJet 38, Pegasus 157, SunExpress ise 50 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını açıkladı.

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