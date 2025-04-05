İstanbul sis altında: Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde de sis etkisini gösteriyor. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolu gibi ana arterlerde de sis nedeniyle görüş mesafesi azalmış durumda.