İstanbul sis altında: Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle dün akşam saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Bazı ilçelerde görüş mesafesi azaldı ve sürücüler trafikte kontrollü ilerliyor. Yoğun sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerde iptaller yaşanıyor ve bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendiriliyor.
İstanbul'da kent genelinde dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında etkili olmaya devam etti.
Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın bir kısmında görüş mesafesi düştü.
Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde yoğun sis görülüyor.
Sis nedeniyle kentteki yüksek katlı binaların üst kısımları da görünmez hale geldi.
Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde de sis etkisini gösteriyor. Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolu gibi ana arterlerde de sis nedeniyle görüş mesafesi azalmış durumda.
Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler, trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFER İPTALLERİ
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.
AJET'TEN AÇIKLAMA
Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.