Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış, soğuk hava ve fırtına uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken hafta sonu hava durumuna ilişkin yeni verilerde paylaşıldı. Yeni verilere göre; İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken cuma gecesi sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İstanbul' kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve hava tahmin sitelerinin analizlerine göre, cuma günü megakentin çevresi beyaza bürünüyor.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Soğuk hava dalgası geliyor
Balkanlar’dan ülkeye giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, Ege bölgesinden etkili olacak yeni bir dalga ile birleşecek. Bu durum, rüzgar hızını saatte 70 kilometreye kadar çıkaracak.
Kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.
Kar İstanbul'un etrafını sardı
Kar yağışıyla birlikte İstanbul’un çevresinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bu durum, bölgede soğuk hava koşullarını daha da belirgin hale getirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahmin raporlarında, cuma günü İstanbul’un etrafında yoğun kar yağışı bekleniyor.
Raporda, kar yağışının şehir çevresinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.