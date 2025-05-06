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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi: İSKİ'den üç ilçeye su kesintisi uyarısı

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi: İSKİ'den üç ilçeye su kesintisi uyarısı

12:186/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>İstanbul su kesintisi.</p>
İstanbul su kesintisi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin bazı ilçelerinde yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” araştırıyor. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak planlı su kesintileri ile ilgili bilgi verdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. 

Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.

Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

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