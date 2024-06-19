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İstanbul'da akılalmaz olay: Babası tarafından rehin alınan 3 çocuk 6 saat sonra kurtarıldı

07:28 - 19/06/2024 Çarşamba
DHA
<p>Müzakereci polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ve bu sırada çocuklarını pencereden sarkıtan baba, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.&nbsp;</p>
Müzakereci polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ve bu sırada çocuklarını pencereden sarkıtan baba, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Başakşehir'de, babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk, polisin yaptığı operasyonun ardından 6 saat sonra kurtarıldı.

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Saatler sonra kurtarılan çocuklarına sarılan anne ise gözyaşlarını tutamadı. 

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Sağlık ekipleri anne ve çocuklarını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta meydana geldi. 

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İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N. F. henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı.

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Tartışma sonrası eşini evden çıkaran N. F., evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin aldı. 

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Çocuğunu rehin alan baba, çocuklardan birisini dairenin penceresinde aşağı sarkıtmaya başladı.

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Polis alarma geçti

Mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, çocuğunu pencereden sarkıtan N. F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

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Bu sırada itfaiye ekipleri de çocuğun düşme olasılığına karşı şişme yatak açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına baba N.F. olumsuz karşılık verdi. 

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Çocuklar özel harekat polisinin operasyonu ile kurtuldu

Olay yerine çağrılan özel harekat polisleri daireye 6 saat sonra operasyon düzenleyerek çocukları kurtardı. Operasyon sonrası gözaltına alınan N. F., polis merkezine götürüldü. 

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Kurtarılan çocuklar binadan çıkarıldığı anda annelerine teslim edildi. Çocuklarına sarılan anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri kurtarılan çocukları kucağında ambulansa kadar taşıdı.

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Sağlık ekipleri ilk kontrolün ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Başakşehir
#Rehine
#Çocuk
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