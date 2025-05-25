İstanbul'da ayarı yükseltilen altın bilekliği 159 bin liraya sattı: Gerçek altın eritilince ortaya çıktı

Bu açığın kapanmasını ve esnafların bu durumdan kurtulmasını istiyoruz. Bunu anlama yöntemi yok mu? Var tabi çokça pahalı cihazlarla bunu anlayabiliyoruz. Bunda her yerde bulunduramayız. Yani biz de şu an yok, eski usul yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Tabi gözümüzden kaçanlar da oluyor olduğunda da bunun maddi olarak zararını bizler çekiyoruz ve bu konuda mustaribiz.