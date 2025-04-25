İstanbul'da çadırlarda deprem nöbeti: Uykum gelmiyor, deprem olabilir diye korkuyorum

Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda yakınları ile çadırda kalan Mustafa Karakuş, "Valla tedirginiz. Uzmanlar 48 saatten bahsetti, saatin geçmesini bekliyoruz. O yüzden tedbir amaçlı dışarıdayız. Hem zaten doğayı seviyoruz, kampçıyız. Biraz da zorunlu kamp gibi oldu bizim için. Ateşimizi yaktık, semaverimizi çayımızı demledik, çadırımızı kurduk. Burada şu anda 3 aile var. Yarın mesaisi olan aile içeride uyuyor. Ben esnafım dönüşümlü sabah edeceğiz. Allah milletimize böyle bir şey yaşatmasın. Şükür bu sefer can kaybı olmadı, bu bizim için iyi bir haber. Ama tedbirli olmak lazım" diye konuştu.