İstanbul'da depremin ardından çadır fiyatları arttı stoklar tükendi: Bir günde 8 bin 500 lira arttı

"FİYAT ETKİLEME SUÇU 1 YILDAN 3 YILA VARAN HAPİS CEZASI GEREKTİRİR"





Haksız fiyat artışı yapan satıcılara karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Vatandaşlara yaptıkları zam haksız bir fiyat artışıdır. Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden de başvurulabiliyor. Ayrıca, bunlar piyasayı yani fiyatları etkiliyorlar. Bu da Türk Ceza Kanunu 237 maddesine göre fiyat etkileme suçundan 1 yıldan 3 yıla varan hapis ceza gerektirir. İdari para cezasının yanı sıra bu tür haksız fiyat artışı yapan, fırsatçılık peşinde koşan ve felaket vurgunculuğu ile kazanç sağlamak isteyenler mutlaka Cumhuriyet Savcılığı tarafından tespit edilmeli. Haklarında resen soruşturma yapılmalı. Kamuoyuna ifşa etmeli. Tüketici Evrensel Hakları'ndan biri bilgi almadır. Tüketici bu satıcıların kim olduğunu bilmeli. Bu satıcılarla alışverişi kesmeli” ifadelerini kullandı.