Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da dron ve helikopter destekli narkotik denetimi: İl Emniyet Müdürü Yıldız da katıldı

İstanbul’da dron ve helikopter destekli narkotik denetimi: İl Emniyet Müdürü Yıldız da katıldı

23:089/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu merkezli geniş kapsamlı narkotik denetimi gerçekleştirdi. Dron ve helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup GBT kontrolleri yapılırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde suçlularla mücadele ile suçluların yakalanmasına yönelik ve caydırıcı olmak amacıyla narkotik denetimi gerçekleştirildi.

Dron ve helikopter destekli gerçekleştirilen denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suçlularla mücadeleye yönelik dron ve helikopter destekli narkotik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetim sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere yönelik GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı. Denetimin ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, çocuklara oyuncak polis arabası ve 'Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz' yazılı ay yıldızlı tişört hediye etti.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu sabah Beyoğlu merkezli İstanbulumuzun da genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz ve diğer birimlerimizin desteğiyle narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşamda huzur uygulamasında arkadaşlarımızla İstanbul’un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.

#İstanbul
#Narkotik
#Denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste