İstanbul’da dron ve helikopter destekli narkotik denetimi: İl Emniyet Müdürü Yıldız da katıldı

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu sabah Beyoğlu merkezli İstanbulumuzun da genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz ve diğer birimlerimizin desteğiyle narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşamda huzur uygulamasında arkadaşlarımızla İstanbul’un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.