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İstanbul'da faciadan dönüldü: Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan kalas düştü

İstanbul'da faciadan dönüldü: Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan kalas düştü

11:3323/11/2024, Cumartesi
DHA
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İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine inşattan kalaslar düştü. Olayda herhangi bir yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'daki olay, dün Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi.

İETT otobüsü caddede seyir halindeyken, o sırada inşaat halinde olan binadan inşaat kalasları otobüsün üzerine düştü. 

Otobüste hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular, güvenlik önlemiyle tahliye edilirken, cadde üzerinde kısa süreli trafik meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.  

#İstanbul
#Kartal
#İETT
#Kordonboyu

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