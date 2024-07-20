İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktı: Sıcaktan nefes alamaz duruma geliyoruz

Zeytinburnu ve Yenikapı sahillerinin, aşırı sıcak havanın da etkisiyle sakin olduğu gözlendi.





Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü.Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.