Bakan Yumaklı’dan “Yeşil Vatan” uyarısı





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Meteorolojik verilerin, bugün ülke genelinde ekstrem sıcaklıkları işaret ettiğini vurgulayan Yumaklı, “Bu durum, orman yangını riskini de ciddi ölçüde artırıyor” dedi.





Yumaklı, “Yangınlarla mücadelede İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla sahadayız. Ancak en büyük önlem toplumsal farkındalık. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.



