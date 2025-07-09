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İstanbul’da sıcaklık alarmı: İlçe ilçe dereceler açıklandı, asfalt 50 dereceye çıkacak

İstanbul’da sıcaklık alarmı: İlçe ilçe dereceler açıklandı, asfalt 50 dereceye çıkacak

10:139/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, bugün özellikle Marmara’da zirveye ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek. İstanbul’da gölgede 35 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığı, asfalt yüzeylerde ise 50 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Gölgede 35 dereceye ulaşan sıcaklık, asfalt yüzeylerde 50 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji ve AKOM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Uzmanlar, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre İstanbul genelinde 9 Temmuz'da sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak. İlçe ilçe değerlendirildiğinde ise hissedilen sıcaklıklar şöyle;


Sıcaklıkların zirve yapacağı ilçeler şöyle;


Ümraniye 40°C

Eyüpsultan 39°C

Sancaktepe 39°C

Arnavutköy 39°C

Samandıra 39°C

Üsküdar 38°C

Beykoz 38°C

Bugün zirve yapacak


Uzmanlar, son birkaç gündür kentte etkili olan sıcaklıkların bugün en yüksek seviyesine ulaşacağını belirtiyor.

Bakan Yumaklı’dan “Yeşil Vatan” uyarısı


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Meteorolojik verilerin, bugün ülke genelinde ekstrem sıcaklıkları işaret ettiğini vurgulayan Yumaklı, “Bu durum, orman yangını riskini de ciddi ölçüde artırıyor” dedi.


Yumaklı, “Yangınlarla mücadelede İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla sahadayız. Ancak en büyük önlem toplumsal farkındalık. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.


Marmara’da harita kırmızıya döndü


Meteoroloji’nin 9 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin sıcaklık tahminlerine göre Marmara Bölgesi adeta kavrulacak:

İstanbul: 35°C

Kocaeli: 40°C

Edirne: 40°C

Manisa: 41°C

Bursa: 40°C

Balıkesir: 41°C

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!


Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

AKOM'dan uyarı


AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da hafta boyunca açık (güneşli) gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların yarına (Çarşamba) kadar 33-36 derece arasında mevsim normallerinde üzerinde olacağı tahmin edilmektedir"

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