İstanbul'da kaldığı yerden

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Nakde dönüş hızlanır borsaya ilgi artar
Hisse senedi satan yatırımcının parasına bir gün sonra kavuşmasının önünü açan düzenlemenin, borsaya ilgiyi artırması bekleniyor. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, “Para transfer işleri hızlandığı için T+2 süresi yatırımcıyı yoruyor. Borsa İstanbul yönetiminin yaptığı çalışma yerinde ve doğru bir hamle. Takas süresini kısaltmak memnuniyeti arttırır, avantaj sağlar” dedi.
Barış Masası yeniden İstanbul'da
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda kalıcı barış için müzakere masası yeniden İstanbul’da kurulacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, “15 Mayıs Perşembe günü, İstanbul’da, doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla görüştüğü Putin’e Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'le görüşmek için perşembe günü Türkiye'de olacağını duyurdu.
Kartal seriye bağladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’u mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyahbeyazlılar, Samsunspor’un BAY geçtiği haftada 3. sıraya yerleşti. Goller; Rafa Silva, Rashica, İmmobile ve Joao Mario’dan geldi.