İstanbul'da kaldığı yerden

Barış Masası yeniden İstanbul'da

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda kalıcı barış için müzakere masası yeniden İstanbul’da kurulacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, “15 Mayıs Perşembe günü, İstanbul’da, doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla görüştüğü Putin’e Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'le görüşmek için perşembe günü Türkiye'de olacağını duyurdu.