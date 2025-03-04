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İstanbul'da kan donduran olay: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulundu

22:084/03/2025, Salı
DHA
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Güngören'de boş arazide ölü bebek bulundu. Polisin çalışmasında 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığı ve ölü bebeği sokaktaki boş araziye getirip, üzerini taşla kapatarak bıraktığı belirlendi. Yakalanan kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi gözaltına alındı.

Olay saat 18.40 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu. Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. 

Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti. Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

 Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazide bulunan ölü bebek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR İLK BAŞTA'


Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu. 

#Güngören
#Bebek
#Ceset

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