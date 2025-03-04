İstanbul'da kan donduran olay: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulundu

Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti. Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.