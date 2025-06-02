Güneş’te meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki dev koronal patlama sonrası, Dünya’nın güçlü bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girmesi beklenirken İstanbul’da kuzey ışıklarının görünebileceği iddiaları gündeme geldi. Renk cümbüşüyle büyüleyen aurora görüntüleri bu kez kutuplarda değil, iddiaya göre Türkiye semalarında izlenebilir. Ancak bu doğa olayı sadece görsel bir şölen değil; aynı zamanda elektrik, iletişim ve GPS sistemleri için de ciddi bir tehditte bulunuyor.

1 /7 Dünya, Güneş’teki 8,2 büyüklüğündeki dev patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtınanın etkisine girebilir. ABD’li uzmanlara göre saniyede 1000 kilometre hızla yayılan bu enerji dalgası, Dünya atmosferinde olağan dışı ışık olaylarına yol açabilir. Öyle ki; bu güçlü fırtına iddiaya göre kuzey ışıklarını İstanbul’a kadar taşıyabilir. Mor ve kırmızı ışıkların gökyüzünü boyama ihtimali heyecan yaratırken; öte yandan, olası elektrik kesintileri ve iletişim aksamaları da gündemde.

2 /7 GÜNEŞ'TE 8,2'LİK PATLAMA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçtiğimiz akşam saatlerinde Güneş’te X sınıfı şiddetinde, 8,2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı (CME) meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar, bu dev patlamanın ardından G4 seviyesinde güçlü bir jeomanyetik fırtına oluştuğunu ve söz konusu manyetik dalgaların yaklaşık saniyede 1000 kilometre hızla Dünya’yı etkileyebilecek bir rotada ilerlediğini belirtti.



3 /7 Araştırmacılara göre, jeomanyetik fırtınanın etkilerinin pazar gecesi ya da en geç pazartesi sabahı itibarıyla Dünya atmosferinde hissedilmeye başlanması öngörülüyor.

4 /7 İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir mi?

Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan güçlü manyetik fırtınaların, normalde yalnızca kutup bölgelerinde görülen aurora borealis yani kuzey ışıkları gibi doğa olaylarını daha düşük enlemlere kadar taşıyabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medyada hava olayları üzerine yaptığı paylaşımlarla tanınan Hava Forum, bu özel olayın etkisiyle İstanbul’da dahi kırmızı ve mor tonlarında kuzey ışıklarının görülebileceğini belirtti.

5 /7 Elektronik sistemler tehdit altında

NOAA'nın öngörülerine göre, koronal patlamanın etkileri Dünya’ya 1 Haziran gecesi ulaşmaya başladı. 2 Haziran itibarıyla G4 seviyesine yükselmesi beklenen jeomanyetik fırtına, bazı teknolojik sistemleri de riske atabilir.

6 /7 Bu durumun; yüksek gerilim hatlarında ani voltaj dalgalanmalarına, GPS sistemlerinde aksamalara, uydu iletişiminde geçici kesintilere ve radyo frekanslarında kopmalara yol açabileceği ifade ediliyor.