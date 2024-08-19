İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

1 / 7 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

2 / 7 Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

3 / 7 Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

4 / 7 Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

5 / 7 ​İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

6 / 7