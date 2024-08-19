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İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu

10:38 - 19/08/2024 Pazartesi
AA

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

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Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

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Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

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Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

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​İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

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#İstanbul
#Avcılar
#Küçükçekmece
#Metrobüs
#Beyaz Yol
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