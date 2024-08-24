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İstanbul'da pazarda silahlı kavga: 1 kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı

15:44 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA
<p>Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi.</p>
Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi.

Başakşehir'de pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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İddiaya göre, iki pazarcı arasında yer işgali nedeniyle tartışma çıktı.

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Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.G. tartıştığı E.G.'yi sırtından silahla vurarak yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Yaralı E.G. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. 

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Polis pazar yerinde geniş çaplı önlem alırken, şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Başakşehir
#İstanbul
#Kavga
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