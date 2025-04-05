İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

1 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ataşehir ve çevresinde etkili oldu.

2 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ataşehir ve çevresinde etkili oldu.

3 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ataşehir ve çevresinde etkili oldu.

4 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ümraniye ve çevresinde etkili oldu.

5 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ümraniye ve çevresinde etkili oldu.

6 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Ümraniye ve çevresinde etkili oldu.

7 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

8 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.



9 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.



10 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

11 /13 İstanbul'da sis, sabah saatlerinde Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

12 /13 İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sis, İstanbul Boğazı'ndan görüntülendi.