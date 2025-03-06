İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgeleri ile ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.





Megakentte sabah işe ve okula gidenlerin etkisiyle bazı bölgelerde sürücüler yavaş ilerledi, toplu taşımada özellikle metro ve metrobüs gibi aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda yoğunluk oluştu.