İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı: Yollar göle döndü

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor.
Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.
ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
AVRUPA YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU
Sağanak yağış, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili oldu. Ortaköy'de yağışa hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken, kimi de şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.