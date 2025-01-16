İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.





Olay

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.