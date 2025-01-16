İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
Dün gece fenalaşarak hastaneye götürülen 3 yabancı uyruklu kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi.
Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35), Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.
Bağcılar'da sahte içkiden zehirlenen Zuhrettin İbragimov'un yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi.
Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.
Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Bogibek Karimov da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti.
Karimov'un kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı.
Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.
Olay
Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.