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İstanbul depremi sonrası 445 artçı sarsıntı: Yeni rapor yayımlandı

İstanbul depremi sonrası 445 artçı sarsıntı: Yeni rapor yayımlandı

14:1926/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bir raporda, ana şoku izleyen iki artçı depremin ardından bölgede topamda 445 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.</p>
23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bir raporda, ana şoku izleyen iki artçı depremin ardından bölgede topamda 445 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Yapılan açıklamada, artçı depremlerin bir süre daha devam edeceği kaydedilirken 6.2 büyüklüğündeki depremden bu yana toplamda 445 artçı meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden 23 Nisan 2025 tarihinde merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama geldi.


Kandilli'den yapılan bilgilendirme şöyle:


23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445’e ulaşmıştır.

DEPREMLERİN YOĞUNLAŞTIĞI NOKTA


Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.


Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtları incelendiğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD’a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerle ilgili merkezlerine iletilmiştir.



Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.


Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir.

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