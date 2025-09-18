İstanbul'da yüksek riskli olduğu tespit edilen 3 bina yıkıldı

"Burada 3 blok var yıkılacak olan. Bu 3 blok, bundan tam 40 yıl evvel 1985 yılında inşa edilmiş. 3 blok ve 32 bağımsız bölümden oluşmakta ve arsası da 2 bin 367 metrekare. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin burada yaptığı inceleme ve tetkiklerde binanın D sınıfı yani yüksek riskli bina statüsünde olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra belediyemiz ve site malikleri bir araya gelerek kentsel dönüşüm başlatma kararı almışlardır ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Yıkımdan sonra burada kapalı garajı olan, yeşil alanları olan ve toplam 60 bağımsız bölümden oluşan bir yer planlanmaktadır.