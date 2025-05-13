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İstanbul'daki deprem sonrası Naci Görür'den yeni açıklama: Haritayı paylaştı, fay hattını işaret etti

İstanbul'daki deprem sonrası Naci Görür'den yeni açıklama: Haritayı paylaştı, fay hattını işaret etti

11:2213/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen en büyüğü 6,2 olan depremlerin ardından Marmara Denizi'ndeki artçılar sürüyor. Son olarak, bu sabah Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem tekrar paniğe neden olurken, Naci Görür'den İstanbul depremine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Marmara Denizi'nde bu sabah meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi.

Derinlik 6.84 kilometre

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından sarsıntılar devam ederken, bu sabahki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


"Stres alan değişimleri devam ediyor"

Prof. Dr. Görür, paylaşımında; "Bu sabah Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde deprem oldu. Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.


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