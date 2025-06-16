İstanbul'un 50 yıllık esnafı Balıkçı Kenan, İmamoğlu'nun kendisine yaptığı baskıyı anlattı: 'Ahtapotun başı İmamoğlu'

''Ben Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayayım rantına alet olmayayım diye dedim ki araziyi satayım. Satın alacak insanlar belediyeye gidiyor, imarını soruyor. Ne diyorlar, 'Balıkçı Kenan'ın yeri ise alma'.





Altın gibi değerli yerlerimi satamadım. Beni iflas ettirmeye çalıştı. Bakın rüşvet vermeyenler veya hediye arsa vermeyenler 5 kat, hediye verenler 8 kat ama Balıkçı Kenan kendi hakkını bile alamıyor.





Özgür Özel'e yazdım. Balıkçı Kenan'a bir tane değil 10 tane zulüm yapıyor görün diye yazdım. Özgür Özel, kulaklarını pamukla kapattı. Ranta göz yumdu. Rantın oluşumuna hissedar oldu ve ahtapotun kolunun biri oldu"