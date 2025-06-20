İstanbul'un 7 ilçede yılan paniği: Havalar ısınınca ortaya çıktı

TEDİRGİN OLANLAR YILANLARI ÖLDÜRDÜ





Arnavutköy Sazlıbosna baraj gölünde çevredekiler tarafından fark edilen yılan, sopayla gölete atılırken Sultangazi'de mezarlıkta görülen yılan zehirli olduğunu düşünenler tarafından öldürüldü. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde çocukların oynadığı sokakta görülen bir başka yılan ise fırça ve sopalarla öldürüldü. Büyükçekmece'de sokakta görülen yılan ise kedinin dikkatini çekti.





'ZEHİRLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ÖLDÜRÜYORLAR'





Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Doğan Sağlam, "Maalesef, şimdi yerleşim yerinin etrafı otluklarla dolu. Geçen de bir yılan aniden aracıyla seyir halindeki arkadaşımızın önüne atlamış. Neredeyse kaza yapacağını söylüyordu. Yılan var tabii ki de, yok değil. Yetkili kişilerin ilgilenmesi ve buna bir önlem almalarında fayda var. Evlerin yakınlarında oluyor, denk geliyoruz. Bazen de komşularımızdan duyuyoruz; evinin önünde yılan görüldüğünü ve çocukların korktuğunu söylüyorlar. Hatta yakınımızda bulunan arka sokakta binaya girmişti yılan. İtfaiye ekipleri çağrılmıştı. Gelen itfaiye ekipleri yılanı kurtardıktan sonra doğaya saldı. Zehirli mi zararlı mı tabii ki de bilemiyoruz ama yılan olduğu için tedbirimizi almak zorunda kalıyoruz. Hatta zaman zaman bazı arkadaşlar yılan gördüğünde tedirgin oluyor. Zehirli olduğunu düşünerek yılanı öldürüyorlar. Böyle bir sıkıntılıydı sıkıntıyla da karşı karşıyayız" dedi.