İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, şehrin siluetini farklı bir atmosfere soktu.

1 /4 Anadolu Yakası'nda görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, doğa ile şehir manzarasını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2 /4 Sis bulutları arasında kalan binalar ve sokaklar drone ile havadan görüntülenirken, ortaya etkileyici kareler çıktı.

3 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer trafikte dikkatli olunması uyarısında bulundu.