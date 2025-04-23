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İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeleri açıklandı: İşte İstanbul'un deprem riski haritası

İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeleri açıklandı: İşte İstanbul'un deprem riski haritası

14:3723/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da bir saat içerisinde en büyüğü 6,2 olan art arda 8 deprem meydana geldi. Türkiye'nin deprem riski en yüksek illerden biri olan İstanbul’da fay hattı geçen ilçeler merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın etkisi altında bulunan kentte, özellikle Avrupa Yakası riskli olarak öne çıkıyor. Peki, İstanbul’da fay hattı geçen yerler, deprem riski yüksek ilçeler hangisi?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski taşıyan iller arasında bulunuyor. AFAD, son yaşanan depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Büyükçekmece açıklarında bulunan Kumburgaz Fayı da riskin merkezinde yer alıyor. İstanbul’daki ilçeler 1., 2. ve 3. derece deprem riski gruplarına ayrılıyor. İşte İstanbul’da deprem riski yüksek olan ilçeler listesi...

İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeleri

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler;

Avrupa yakasında; Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.



Prof. Dr. Şükrü Ersoy, en sağlam ve en riskli ilçeleri açıkladı. Parsel bazında yersel değişimler olduğunu ifade eden Ersoy, "Benim söyleminden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz" dedi.


İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler

Şile

Çekmeköy

Beykoz

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)

Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)


Maltepe

Pendik

Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

Zemini kötü olan riskli ilçeler

Büyükçekmece

Küçükçekmece

Avcılar

Zeytinburnu

Esenler

Bağcılar

Fatih

Beylikdüzü

Bakırköy

Güngören

Esenyurt

Anadolu Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler

Çekmeköy

Beykoz

Şile

Üsküdar

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

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